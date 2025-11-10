A Prefeitura de Bauru enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a venda de seis imóveis públicos considerados ociosos pela administração. As áreas, localizadas em diferentes bairros da cidade, não estariam sendo utilizadas para fins públicos e geram custos de manutenção ao município.

De acordo com a justificativa encaminhada ao Legislativo, estudos técnicos apontaram que os terrenos não possuem condições adequadas para instalação de serviços públicos devido a características como localização, tamanho ou infraestrutura, o que inviabilizaria seu aproveitamento para atividades municipais.

O Executivo afirma no documento que manter imóveis sem uso contraria o princípio da eficiência administrativa previsto na Constituição, além de gerar despesas ao erário com conservação, segurança e risco de ocupações irregulares.