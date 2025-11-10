10 de novembro de 2025
RECURSOS PÚBLICOS

Prefeitura pede autorização à Câmara para vender 6 terrenos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Bauru enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a venda de seis imóveis públicos considerados ociosos pela administração. As áreas, localizadas em diferentes bairros da cidade, não estariam sendo utilizadas para fins públicos e geram custos de manutenção ao município.

De acordo com a justificativa encaminhada ao Legislativo, estudos técnicos apontaram que os terrenos não possuem condições adequadas para instalação de serviços públicos devido a características como localização, tamanho ou infraestrutura, o que inviabilizaria seu aproveitamento para atividades municipais.

O Executivo afirma no documento que manter imóveis sem uso contraria o princípio da eficiência administrativa previsto na Constituição, além de gerar despesas ao erário com conservação, segurança e risco de ocupações irregulares.

Caso a autorização seja aprovada pelos vereadores, os imóveis serão alienados conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021, que rege licitações e contratos da administração pública. Os recursos arrecadados poderão ser destinados a áreas essenciais, aponta a exposição de motivos.

Quais imóveis podem ser vendidos


•    Santa Edwiges – área reservada ao município com mais de 8,4 mil m²
•    Novo Jardim Pagani – terreno de 7,4 mil m²
•    Pastor Arlindo Lopes Viana – área de 10 mil m²
•    Presidente Ernesto Geisel – lote de 192 m²
•    Jardim Petrópolis – dois terrenos entre 384 m² e 434 m²

Segundo o projeto, todos os imóveis serão desafetados – ou seja, deixarão de ter destinação pública – e passarão a integrar o patrimônio disponível para venda.

