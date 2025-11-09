Um motorista foi socorrido em estado grave, após uma colisão frontal entre um VW Gol e uma carreta na noite deste sábado (8), na altura do quilômetro 187 da rodovia João Mellão (SP-255), em São Manuel. O acidente ocorreu por volta das 21h e provocou a interdição completa da pista.
De acordo com informações do site da Artesp, por conta da batida, o caminhão FH 540 perdeu o controle, tombou e ficou atravessado sobre as duas faixas, bloqueando a rodovia.
O condutor do Gol foi encaminhado pelo resgate ao Pronto-Socorro do município. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.
A pista passou por limpeza e remoção dos veículos e da carga de laranjas, que ficaram espalhadas pelas pistas. Até a liberação total da via, ela foi operada no sistema ‘Pare e Siga’. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.