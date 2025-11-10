Encantando gerações, o tradicional Natal Mágico da Jalovi chega à sua 20ª edição nesta terça-feira (11). A partir das 19h30, famílias poderão acompanhar, em frente à unidade Jalovi Altos da Cidade, a aguardada chegada do Papai Noel. A celebração de final de ano também será marcada por apresentação do Palhaço Faísca, a tradicional cascata de fogos e as luzes natalinas que permanecerão até 25 de dezembro.

Criado há duas décadas, o evento já faz parte do calendário afetivo dos bauruenses. Para a proprietária Eliane Cristina Nelli Lot Vieira, celebrar os 20 anos do Natal Mágico é uma forma de retribuir o carinho da comunidade que acompanha a iniciativa desde o início.

"Nosso principal objetivo é trazer o clima natalino para a cidade. Queremos agradecer tudo aquilo que recebemos das pessoas. É uma oportunidade de aproveitar a chegada do Natal, do Papai Noel e, principalmente, manter acesa a chama do Menino Jesus." Para ela, o evento representa também a preservação do espírito e das histórias desse período de festas.