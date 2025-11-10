Encantando gerações, o tradicional Natal Mágico da Jalovi chega à sua 20ª edição nesta terça-feira (11). A partir das 19h30, famílias poderão acompanhar, em frente à unidade Jalovi Altos da Cidade, a aguardada chegada do Papai Noel. A celebração de final de ano também será marcada por apresentação do Palhaço Faísca, a tradicional cascata de fogos e as luzes natalinas que permanecerão até 25 de dezembro.
Criado há duas décadas, o evento já faz parte do calendário afetivo dos bauruenses. Para a proprietária Eliane Cristina Nelli Lot Vieira, celebrar os 20 anos do Natal Mágico é uma forma de retribuir o carinho da comunidade que acompanha a iniciativa desde o início.
"Nosso principal objetivo é trazer o clima natalino para a cidade. Queremos agradecer tudo aquilo que recebemos das pessoas. É uma oportunidade de aproveitar a chegada do Natal, do Papai Noel e, principalmente, manter acesa a chama do Menino Jesus." Para ela, o evento representa também a preservação do espírito e das histórias desse período de festas.
O público ainda poderá aproveitar os cenários decorados para registrar fotos das crianças. A papelaria e a livraria da unidade estarão abertas com promoções especiais, incentivando quem deseja antecipar as compras de Natal e de volta às aulas.
A Jalovi, que completou 59 anos de história em 2025, se prepara para celebrar, em 2026, seis décadas de trajetória, contribuindo para o comércio local e gerando empregos em Bauru. O evento será realizado na rua Antônio Alves, 22-75.