Ícones da música disco e donos de uma harmonia vocal inconfundível, os Bee Gees marcaram gerações com sucessos que atravessam décadas. E para reviver essa atmosfera nostálgica, o 'Grupo Wer' apresenta o cover "Uma Noite com Bee Gees" no dia 19 de novembro, véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, às 20h, no Lions Club, localizado na avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, 895, Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

A realização é da Discovery Entretenimento, com patrocínio da Proeste Lençóis Paulista e do Sicoob. O Grupo Wer, de Belo Horizonte (MG), fará com que a plateia viaje no tempo dos anos 1970 e 1980 com uma performance que combina diversos arranjos, como bateria, teclado, baixo, guitarra e violão, e boa música, informa a divulgação do evento.

"É um show para o público curtir e relembrar os anos dourados, com ambiente agradável, tábua de frios, mesas e alimentação servida", explica o produtor do evento Tiago Soares, da Discovery. De acordo com ele, a preparação tem como objetivo reunir uma plateia com cerca de 600 pessoas.