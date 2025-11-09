A NovemBier Fest celebra a sua 2ª edição no próximo sábado (15), a partir das 14h, na Servus Cervejaria Artesanal, localizada na rua Arnaldo de Jesus Carvalho Munhoz, 3-80, Vila Aviação, em Bauru. O evento promete uma tarde e noite com música ao vivo de três bandas de rock, mais de 18 sabores de cervejas artesanais, praça de alimentação com espetos, lanches e doces e área kids, garantindo entretenimento para todas as idades.

De acordo com Carlos Henrique Martins, gerente comercial da cervejaria Servus, crianças de até 12 anos não pagam a entrada, mas devem estar acompanhadas dos responsáveis. A expectativa é receber cerca de 300 pessoas no festival, afirma.

A animação ficará por conta dos grupos musicais RockVolver, Bandu Capital e High Voltage AC/DC Cover, que vão embalar o público com grandes sucessos do rock nacional e internacional, informa a divulgação do evento.