A NovemBier Fest celebra a sua 2ª edição no próximo sábado (15), a partir das 14h, na Servus Cervejaria Artesanal, localizada na rua Arnaldo de Jesus Carvalho Munhoz, 3-80, Vila Aviação, em Bauru. O evento promete uma tarde e noite com música ao vivo de três bandas de rock, mais de 18 sabores de cervejas artesanais, praça de alimentação com espetos, lanches e doces e área kids, garantindo entretenimento para todas as idades.
De acordo com Carlos Henrique Martins, gerente comercial da cervejaria Servus, crianças de até 12 anos não pagam a entrada, mas devem estar acompanhadas dos responsáveis. A expectativa é receber cerca de 300 pessoas no festival, afirma.
A animação ficará por conta dos grupos musicais RockVolver, Bandu Capital e High Voltage AC/DC Cover, que vão embalar o público com grandes sucessos do rock nacional e internacional, informa a divulgação do evento.
Além dos shows, o NovemBier Fest reúne cinco cervejarias de Bauru e da região: Servus, Ópera, Brü, Do Paraíso e Confraria do 014. "O objetivo é fazer o público se aproximar da cultura artesanal da cerveja e desmistificar a ideia de que ela é cara ou forte demais. Existem vários estilos que podem ser do seu agrado e com valores acessíveis", explica o gerente.
O espaço também contará com flash tattoo, feita pela artista Thai Hunzecher. Ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos diretamente na Servus Cervejaria Artesanal ou por meio da plataforma digital BlackTag. A entrada dá direito a um copo de acrílico de 400 ml. Mais informações pelo WhatsApp: (14) 99797-9325.