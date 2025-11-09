A 5ª Feira Afro Bariri começou nesta sexta (7) e segue no final de semana (8 e 9), na Praça da Juventude, em Bariri, com entrada gratuita. Organizado pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, o evento terá programação ampliada em celebração ao Mês da Consciência Negra, reunindo expressões culturais afro-brasileiras, serviços sociais, economia criativa e ações educativas (veja programação no QR Code).

A programação ocupará mais de 13 mil metros quadrados com shows, exposições, oficinas, letramento racial, capoeira, samba, hip hop, rodas culturais e atividades simultâneas em palcos e tendas. Entre as atrações estão Martinha do Coco, Wagninho Negritude Jr., As Soberanas do Samba, grupos regionais e a Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto. Haverá ainda espaço inclusivo para crianças e pessoas com deficiência, com atividades conduzidas por profissionais.

O evento também promoverá batalhas de rima e de breaking, além de concurso de tranças, todos com premiação em dinheiro. A 5ª Feira Afro Bariri é realizada pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, com apoio do ProAC, APAA, emendas impositivas, patrocinadores e recursos da entidade.