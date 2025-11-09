O espetáculo "Magicamente: Show de Hipnose Cósmica" retorna a Bauru neste domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru "Celina Lourdes Alves Neves", com a proposta de divertir o público por meio de experiências inusitadas de hipnose ao vivo. Após estrear na cidade em julho de 2025 com grande adesão de público, o show volta ainda mais interativo, segundo a divulgação do evento.
A apresentação é conduzida pelos hipnólogos André Attie e Eduardo Neaime, que neste ano celebram dez anos de trajetória juntos. Para marcar a data, eles reúnem as sugestões hipnóticas mais marcantes da última década, com quadros que prometem momentos hilários e surreais, sempre com participação voluntária dos espectadores. "A hipnose é uma técnica que gera um efeito divertido no palco. Quando eles vieram pela primeira vez, eu até me surpreendi. Os bauruenses gostaram muito, por isso decidimos convidá-los novamente", afirma o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos, responsável pelo espetáculo em Bauru.
Durante o show, parte do público é convidada ao palco para vivenciar situações imaginativas, como tocar instrumentos invisíveis, dançar ao som de músicas inventadas ou até formar uma banda que existe apenas na mente. "A ideia é proporcionar uma viagem inesquecível ao mundo da imaginação, sempre com diversão para toda a família", explica André Attie.
Segundo o hipnólogo, os participantes costumam relatar sensações de bem-estar e alegria após a experiência, semelhantes a reviver lembranças felizes. A sinopse do espetáculo destaca que a prática é feita com ética e respeito. "Os voluntários experimentam um relaxamento profundo enquanto estão hipnotizados, como se estivessem dormindo, mas sem perder a consciência", reforça Attie.
De acordo com a divulgação, o espetáculo já ultrapassou 150 mil espectadores e soma mais de 12 mil pessoas hipnotizadas ao longo da carreira da dupla. A proposta mistura ciência, arte e entretenimento, aproximando o público dos conceitos da hipnose de forma leve e divertida.
O espetáculo será apresentado neste domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", localizado na avenida Nações Unidas, quadra 8, no Centro. Os portões serão abertos às 18h30 e a classificação é livre. Os ingressos estão disponíveis no site vargasingressos.com.br, com valores a partir de R$ 45. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99883-5545.