O espetáculo "Magicamente: Show de Hipnose Cósmica" retorna a Bauru neste domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru "Celina Lourdes Alves Neves", com a proposta de divertir o público por meio de experiências inusitadas de hipnose ao vivo. Após estrear na cidade em julho de 2025 com grande adesão de público, o show volta ainda mais interativo, segundo a divulgação do evento.

A apresentação é conduzida pelos hipnólogos André Attie e Eduardo Neaime, que neste ano celebram dez anos de trajetória juntos. Para marcar a data, eles reúnem as sugestões hipnóticas mais marcantes da última década, com quadros que prometem momentos hilários e surreais, sempre com participação voluntária dos espectadores. "A hipnose é uma técnica que gera um efeito divertido no palco. Quando eles vieram pela primeira vez, eu até me surpreendi. Os bauruenses gostaram muito, por isso decidimos convidá-los novamente", afirma o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos, responsável pelo espetáculo em Bauru.

Durante o show, parte do público é convidada ao palco para vivenciar situações imaginativas, como tocar instrumentos invisíveis, dançar ao som de músicas inventadas ou até formar uma banda que existe apenas na mente. "A ideia é proporcionar uma viagem inesquecível ao mundo da imaginação, sempre com diversão para toda a família", explica André Attie.