A China já é o país com maior número de marcas de carros à venda no Brasil e mais três estreiam até o fim do ano: Jetour, Leapmotor e MG. Além dessas, há a Changan, que deve ser uma das surpresas do Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

É um movimento semelhante ao que ocorreu no início dos anos 1990, quando o retorno das importações fez com que diferentes empresas trouxessem automóveis para o Brasil em um intervalo curto de tempo.

Agora há, contudo, uma grande diferença no modelo de negócio e nas expectativas com o futuro.