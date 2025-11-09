Analistas do mercado financeiro demonstram dúvidas sobre a rentabilidade dessa guinada em direção à IA agêntica, especialmente em um momento no qual as empresas ainda se acostumam com a ascensão da ferramenta como um todo.

Líder mundial no setor, a empresa chefiada pelo magnata Marc Benioff, dono da revista Time, é conhecida por ferramentas de gerenciamento de clientes, atendimento e vendas. A aposta é transformar esse ecossistema em um ambiente unificado no qual pessoas e agentes de IA trabalhem em conjunto. Dominado por anúncios e palestras sobre inteligência artificial, o Dreamforce ocorre em um momento crítico para a Salesforce, que enfrenta uma queda nas ações de quase 30% desde janeiro.

Pressionada pela queda nas ações e pela ascensão de ferramentas de inteligência artificial (IA), o gigante de software corporativo Salesforce tenta convencer seus clientes nesta semana de que vai liderar a era da IA corporativa. No Dreamforce, evento anual realizado em San Francisco, a companhia apresentou o Agentforce 360, uma plataforma que promete levar a chamada IA agêntica, sistemas capazes de agir de forma autônoma, a todos os seus produtos.

O contexto é de uma certa desilusão com empresas de software corporativo, antes a cereja do bolo das ações do Vale do Silício devido à margem de lucro mais alta. Empresas como Adobe e ServiceNow, também de SaaS (software como serviço), acumulam baixas de 23% e 13% neste ano. A diferença delas para a de empresas como Microsoft, Meta e Oracle, em alta, é a promessa de que a IA vai redefinir seus negócios, com grandes investimentos no desenvolvimento de produtos e em infraestrutura de computação, a moda do momento. Com valor de mercado em US$ 230 bilhões, a Salesforce tenta provar que ainda há espaço para softwares corporativos num mundo em que soluções como o ChatGPT, mais baratas e diretas, ameaçam intermediar parte das mesmas tarefas.

O Agentforce 360 é uma das respostas da empresa a esse cenário. A ideia é que a IA "eleve" o trabalho humano, assumindo tarefas repetitivas ou burocráticas, sem substituir as pessoas. O conceito de "agentic enterprise" (ou empresa agêntica) repetido pela empresa resume essa visão. São companhias com assistentes digitais com certa autonomia para executar tarefas, tomar decisões simples e colaborar com funcionários em tempo real, dentro de plataformas seguras e integradas.

A plataforma Agentforce, lançada no ano passado, já vem sendo usada por clientes como Williams Sonoma, Pandora e PepsiCo e apresenta a maior taxa de crescimento de qualquer produto já lançado pela empresa, segundo Benioff. A varejista de utensílios de cozinha criou um chat automatizado que ensina receitas e tira dúvidas de clientes, enquanto a joalheria desenvolveu um assistente de compras que orienta o consumidor conforme suas preferências. No caso da PepsiCo, os agentes ajudam a gerenciar parcerias comerciais e a orientar técnicos no reparo de equipamentos de refrigeração. A dúvida, contudo, é se soluções do tipo convencem empresas que ainda estão aprendendo a navegar nesse espaço.