Itatinga - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), esclareceu, na tarde desta sexta-feira (7), duas ocorrências de roubo praticadas contra o mesmo idoso, morador do Centro da cidade. Os suspeitos, uma mulher e três homens, foram presos e parte dos bens roubados foi recuperada.

De acordo com a polícia, investigações apontaram que a mesma quadrilha agiu nas madrugadas de quinta (6) e de sexta-feira (7), invadindo a residência do homem, de 82 anos, que foi agredido e teve pertences subtraídos nas duas ocasiões. Ainda conforme a polícia, a vítima disse que não havia registrado a primeira ocorrência por medo de represálias.

Com base em dados do boletim de ocorrência (BO) e análise de imagens de câmeras de monitoramento, os policiais civis conseguiram identificar todos os envolvidos. Na tarde de sexta, equipes do SIG e do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) da cidade, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), fizeram incursão conjunta na comunidade da Fepasa.