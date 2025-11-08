Itatinga - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), esclareceu, na tarde desta sexta-feira (7), duas ocorrências de roubo praticadas contra o mesmo idoso, morador do Centro da cidade. Os suspeitos, uma mulher e três homens, foram presos e parte dos bens roubados foi recuperada.
De acordo com a polícia, investigações apontaram que a mesma quadrilha agiu nas madrugadas de quinta (6) e de sexta-feira (7), invadindo a residência do homem, de 82 anos, que foi agredido e teve pertences subtraídos nas duas ocasiões. Ainda conforme a polícia, a vítima disse que não havia registrado a primeira ocorrência por medo de represálias.
Com base em dados do boletim de ocorrência (BO) e análise de imagens de câmeras de monitoramento, os policiais civis conseguiram identificar todos os envolvidos. Na tarde de sexta, equipes do SIG e do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) da cidade, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), fizeram incursão conjunta na comunidade da Fepasa.
Durante as diligências, os quatro investigados foram localizados e presos e uma parte dos bens roubados foi recuperada, incluindo a carteira do idoso com documentos pessoais e R$ 300,00 em dinheiro. Os suspeitos foram ouvidos pelo delegado Antenor de Jesus Zeque e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.