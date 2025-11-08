Lins - Um caminhão carregado com toras de madeira tombou, na tarde deste sábado (8), no canteiro central da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 442 mais 400 metros da pista sentido oeste, em Lins (102 quilômetros de Bauru). O condutor não se feriu, mas grande parte da carga espalhou-se pela via, complicando o trânsito no trecho.

O local foi sinalizado por equipes da concessionária que administra a rodovia e, durante algum tempo, o trânsito ficou restrito à faixa de rolamento da direita, o que ocasionou lentidão no trecho. Com a remoção das toras de madeira, o tráfego na via foi normalizado.

Cafelândia

Em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru), um caminhoneiro ficou ferido, na madrugada deste sábado, por volta das 3h30, depois que o veículo conduzido por ele - uma carreta bitrem com cerca de 60 toneladas de cana-de-açúcar - tombou no sentido sul da SPA 425/300, acesso entre a cidade e rodovia Marechal Rondon.