Pirajuí - O homem encontrado morto, com sinais de agressão, na manhã da última segunda-feira (3), em uma área de mata às margens de um rio em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), foi vítima de emboscada, segundo a Polícia Civil. O crime teria sido motivado por vingança e, nesta sexta-feira (7), quatro suspeitos foram presos durante uma operação conjunta que reuniu policiais civis e militares. Um quinto investigado é considerado foragido.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo de Emerson Augusto Rodrigues, que foi candidato a vice-prefeito em Balbinos nas eleições de 2020, foi localizado por um servidor público municipal, por volta das 7h, caído em meio a árvores na rua das Sucupiras, no bairro Nova Pirajuí. Na ocasião, alguns suspeitos de se envolverem em uma briga com a vítima chegaram a ser detidos, mas foram liberados.
Durante as investigações, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pirajuí apurou que o crime teria sido motivado por uma briga ocorrida na madrugada de sábado (2) em um estabelecimento da cidade. "Após o desentendimento, um dos envolvidos teria responsabilizado a vítima pelo conflito e, com o auxílio de comparsas, articulado um plano de vingança", informa a Polícia Civil por meio de nota.
De acordo com as apurações, Emerson foi atraído a um ponto de encontro sob o falso pretexto de "acertar o desentendimento" e, ao chegar, acabou surpreendido e agredido por um grupo. "Registros de câmeras de segurança e áudios captados nas imediações evidenciaram movimentações, gritos de socorro e ordens de agressão, reforçando a hipótese de premeditação e ação em conjunto", afirma a nota.
Desde as primeiras diligências, segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação indicava tratar-se de um homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, a perícia apontou que o veículo de Emerson, um Hyundai/HB20 preto, apresentava danos provocados de maneira intencional, o que também levou à apuração do crime de dano qualificado.
Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pelas prisões temporárias, busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo telemático de cinco investigados. Nesta sexta, com autorização da Justiça, os mandados foram cumpridos por policiais civis e militares. Quatro suspeitos foram presos em diferentes endereços e aparelhos celulares e objetos de interesse foram apreendidos para perícia.
Um dos investigados não foi encontrado pela polícia durante a operação, e é considerado foragido. As investigações seguem sob a coordenação da Delegacia de Polícia de Pirajuí, que explicou, na nota, que prossegue na análise dos elementos periciais e na tomada de novos depoimentos visando ao completo esclarecimento dos fatos e à individualização das responsabilidades.