Pirajuí - O homem encontrado morto, com sinais de agressão, na manhã da última segunda-feira (3), em uma área de mata às margens de um rio em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), foi vítima de emboscada, segundo a Polícia Civil. O crime teria sido motivado por vingança e, nesta sexta-feira (7), quatro suspeitos foram presos durante uma operação conjunta que reuniu policiais civis e militares. Um quinto investigado é considerado foragido.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo de Emerson Augusto Rodrigues, que foi candidato a vice-prefeito em Balbinos nas eleições de 2020, foi localizado por um servidor público municipal, por volta das 7h, caído em meio a árvores na rua das Sucupiras, no bairro Nova Pirajuí. Na ocasião, alguns suspeitos de se envolverem em uma briga com a vítima chegaram a ser detidos, mas foram liberados.

Durante as investigações, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pirajuí apurou que o crime teria sido motivado por uma briga ocorrida na madrugada de sábado (2) em um estabelecimento da cidade. "Após o desentendimento, um dos envolvidos teria responsabilizado a vítima pelo conflito e, com o auxílio de comparsas, articulado um plano de vingança", informa a Polícia Civil por meio de nota.