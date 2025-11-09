Botucatu (100 quilômetros de Bauru) sediará nos dias 10 e 11 de novembro o 1.º Seminário Paulista dos Caminhos do Peabiru, encontro que reunirá pesquisadores, representantes da comunidade indígena e gestores públicos para debater as recentes descobertas sobre a rota ancestral indígena que cruzava a América do Sul.

O evento, promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP), em parceria com os municípios de Botucatu, São Manuel, Bofete e Pardinho, o Consórcio Polo Cuesta e a Rede Brasileira de Trilhas, propõe a integração da ciência, ancestralidade e políticas públicas em torno da valorização do patrimônio cultural e natural do Peabiru.

Em Botucatu, a rota simbólica já é reconhecida por visitantes e acadêmicos que estudam o Peabriu. Ao todo, 16 cidades paulistas estão no processo de levantamento de dados históricos e científicos com a comunidade local e acadêmica.