Entre os dias 10 e 14 de novembro, a unidade itinerante do Sebrae Móvel rodará pela região de Bauru, com paradas programadas em Pederneiras, Bariri, Iacanga e Reginópolis, levando atendimentos gratuitos e personalizados para apoiar o crescimento e a formalização de micro e pequenas empresas. A iniciativa é realizada em parceria com as prefeituras e não exige agendamento prévio, garantindo acesso direto aos serviços do Sebrae, por meio do Escritório Regional de Bauru.

Em Pederneiras, a ação será no dia 10, na Praça da Matriz, no Centro. Em Bariri, os atendimentos ocorrem no dia 11, na Praça da Matriz Nossa Senhora das Dores, e no dia 12, na Praça da escola Joseane Bianco. No dia 13, a unidade móvel estará em Iacanga, na Praça Antonio Garcia Teixeira, Vila Águas Claras. No dia 14, Reginópolis recebe o Sebrae Móvel na Praça Central. Os atendimentos ocorrem sempre das 10h às 16h.