Aproveitando a ótima reportagem do JC de março passado com o secretário estadual de Turismo, que aborda o potencial turístico de Bauru, quero estender o tema para a área da gastronomia, e mais especificamente, para a atividade da produção de cervejas artesanais em bares e restaurantes, os chamados BREWPUBS.
Reza a lenda que em nossa querida Bauru, a criação de tais brewpubs nas zonas e corredores comerciais da cidade não são permitidos pela atual legislação municipal, que entende ser esta atividade uma atividade fabril. Se é fabricação, tem que ser feita no Distrito Industrial. Ponto! Fim de papo! E Bauru não tem nenhum brewpubs.
Mas o que são brewpubs?
São bares e restaurantes que fabricam em pequenas quantidades suas próprias cervejas, e as vendem a seu frequentadores diretamente nas torneiras de chopp.
Até 20 anos atrás, quando se pensava em fábricas de cervejas, se pensava nas grandes cervejarias da Brahma, Antártica, Schincariol, etc., com suas plantas gigantescas, tanques de aço inox de quase 30 metros de altura que podem ser avistado de longe (os maiores do mundo, coincidentemente estão em Itú). Com grande fluxo de caminhões e carretas, grande número de funcionários, equipamentos de cozinhar o malte, linhas de engarrafamento, e mesmo assim, gerando pouquíssimo impacto ambiental, pois as matérias primas utilizadas quando descartadas, não são lixo em sua grande maioria, a exemplo do bagaço de malte, que é muito cobiçado pelos produtores rurais para alimentar suas criações.
Temos aqui pertinho a fábrica da Brahma de Agudos, que por anos a fio gera emprego e renda para o município vizinho.
Acontece que a partir da década de 70 surgiu um movimento nos EUA de se fazer cerveja em casa, com o uso de baldes e panelas, os chamados "paneleiros", os cervejeiros caseiros!
A tecnologia e os empreendedores logo viram ai um nicho e uma oportunidade de negócios e passaram a desenvolver equipamentos para se fazer cervejas em pequena escala, mas com a mesma qualidade das grandes cervejarias, ou até melhor. Reduziram as escalas dos equipamentos e logo surgiram as Micro Cervejarias.
Chegamos a ter uma delas bem famosa em Bauru. Quem não se lembra da "Cervejaria dos Monges"? E hoje, graças ao esforço e dedicação de uma família em sua quinta geração de cervejeiros, ainda temos uma excelente Micro Cervejaria aqui na Sem Limites, a "Cervejaria Servus".
Quem ainda não a conhece, pode agendar a visita que vale a pena, você vai vivenciar um pedacinho da Alemanha aqui no quintal de Bauru.
Ai então, a tecnologia reduziu ainda mais os equipamentos e surgiram as Nano Cervejarias, com equipamentos e tanques de produção que cabem nas residências. Diversos equipamentos foram surgindo, de várias formas e tamanhos, mas hoje isto não é o foco desta conversa. O foco são os brewpubs!
Algumas cidades enfrentaram o mesmo dilema de Bauru a alguns anos atrás e a partir de uma genial solução proposta pelo então Vereador por Florianópolis Marcos José de Abreu, que propôs e aprovou a Lei 10.578/2019, regularizou as Nano Cervejarias em Florianópolis, reconheceu esta atividade como uma atividade de baixo impacto urbano e ambiental, estabelecendo um limite de produção mensal ou anual para os brewpubs e nano cervejarias enquadrando-os não mais como indústria, mas sim na atividade de bares e restaurantes. Podcast recomendado: (https://youtube.be/eKh06G9l2uE?si=VRGVhMl_FOXmdKz2)
Muitas cidades seguiram o mesmo caminho, a exemplo de Santos, Sorocaba, Americana, São José do Rio Preto, etc. Hoje estas cidades, a exemplo de Ribeirão Preto, têm um turismo todo voltado às cervejas artesanais, atraindo visitantes de diversas regiões e até de outros estados, gerando renda, muitos empregos, aumentando a procura por hotéis e restaurantes.
Dois exemplos a seguir.
Acontece em Ribeirão Preto duas vezes por ano a Rota Cervejeira. Devido a cidade ser um polo cervejeiro, as pessoas compram um mapa com a rota de 12 a 15 nano cervejarias (brewpubs) e a partir de uma delas começa o rolê.
Um ônibus passa a cada meia hora e te leva para o próximo brewpub, onde você destaca um ticket do mapa e pode experimentar uma cerveja artesanal da cervejaria, e depois pega o próximo ônibus e assim sucessivamente, até completar a rota toda, cheia de muitos amigos e histórias pra contar, e certamente com sua nova "cerveja favorita".
Em São Paulo acontece o Twelve Beers São Paulo (Doze brewpubs em 12 horas). Tudo feito a pé. No final você recebe um mapa com enigmas que se resolvidos, revelam o local de uma festa surpresa com mais cerveja liberadas. São 3 dias de festa que se encerra no domingo com os Herois da Ressaca, onde as dez da manhã mais dois barris são abertos e liberados até secarem. Normalmente os ingressos se esgotam em menos de 24 horas.
A vizinha cidade de São Carlos abraçou esta ideia, e já colhe os frutos com este turismo de gastronomia cervejeira. No dia 17/05/25, ocorreu por lá o BeerTripfestival.
Mais perto ainda, se alguém quer ter uma boa ideia do que é um bom brewpub, é só ir até nossa vizinha cidade de Agudos e visitar a Brassaria Brasil, um brewpub sensacional, mas só abre às sextas-feiras.
Muitas outras cidade celebram também o IPA Day, St. Patric's Day (com chopp verde), Oktoberfest, e muitos outros festivais, com bandas, food trucks, etc, gerando renda e fomentando o turismo.
Objetivando conseguir que Bauru possa seguir este caminho, uma pequena comitiva de interessados procurou a Câmara municipal para tratar deste assunto em agosto de 2024. Fomos orientados a procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até então capitaneada pelo secretário Leandro Dias Joaquim.
A reunião aconteceu no dia 3 de setembro de 24, onde nos reunimos com o sr. Rafael, que muito bem nos recebeu e seguindo o rito normal deste tipo que reuniões, encaminhou para a Seplan nossas solicitações, onde se criou um processo sob nº 153021/2024, com a última movimentação, infelizmente, somente em 04/10/2024.
A Prefeitura Municipal de Bauru segue agora os ritos necessário para a alteração do Plano Diretor e a Luos, inclusive convocando a população em seu site a participar e sugerindo possibilidades.
Esperamos que estas alterações sejam aprovadas e que nossa querida Bauru seja agraciada com a possibilidade da abertura dos brewpubs e nano cervejarias, o que certamente irá impactar positivamente gerando empregos, renda e incremento no turismo da cidade em curto e médio prazo.
Avante, Bauru!