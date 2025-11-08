Aproveitando a ótima reportagem do JC de março passado com o secretário estadual de Turismo, que aborda o potencial turístico de Bauru, quero estender o tema para a área da gastronomia, e mais especificamente, para a atividade da produção de cervejas artesanais em bares e restaurantes, os chamados BREWPUBS.

Reza a lenda que em nossa querida Bauru, a criação de tais brewpubs nas zonas e corredores comerciais da cidade não são permitidos pela atual legislação municipal, que entende ser esta atividade uma atividade fabril. Se é fabricação, tem que ser feita no Distrito Industrial. Ponto! Fim de papo! E Bauru não tem nenhum brewpubs.

Mas o que são brewpubs?