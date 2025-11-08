O Alameda convida o público para uma noite inesquecível com o show "De Volta ao Passado", apresentado por Richard Kamiya e banda. O espetáculo, a partir das 20h deste sábado (8), promete embalar o público com os maiores sucessos das décadas passadas, em uma atmosfera de pura nostalgia e diversão.

A pista estará liberada para você soltar os passinhos, cantar junto, relembrar os bons tempos e dançar do começo ao fim. Tudo isso com o conforto e a comodidade do Alameda Hall, um dos principais espaços de eventos da região.

SERVIÇO