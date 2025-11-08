08 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BAURU

Alameda Hall recebe neste sábado 'De Volta ao Passado'

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Richard Kamiya
Richard Kamiya

O Alameda convida o público para uma noite inesquecível com o show "De Volta ao Passado", apresentado por Richard Kamiya e banda. O espetáculo, a partir das 20h deste sábado (8), promete embalar o público com os maiores sucessos das décadas passadas, em uma atmosfera de pura nostalgia e diversão.

A pista estará liberada para você soltar os passinhos, cantar junto, relembrar os bons tempos e dançar do começo ao fim. Tudo isso com o conforto e a comodidade do Alameda Hall, um dos principais espaços de eventos da região.

SERVIÇO

Show "De Volta ao Passado" com Richard Kamiya e banda, neste sábado (8), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 39,90 (1.º lote), R$ 44,90 (2.º lote) e R$ 49,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários