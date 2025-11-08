Bauru foi a primeira cidade do interior do Estado a ter ônibus elétrico. Lembro-me do então presidente da Emdurb, coronel Eliseu Eclair, anunciar com um sorriso aberto esse privilégio da nossa cidade, a quarta do país em pensar na preservação do ar que seus cidadãos respiram. A primeira linha com o equipamento ligava o Centro ao Nobugi Nagasawa. Um mês depois chegou outro ônibus adquirido pela empresa Cidade Sem Limites, ao custo de R$ 1,8 milhão. O investimento é autossustentável, pela economia de 35% em relação ao movido a diesel. O ônibus leva setenta passageiros em pé e sentados. Dura vinte anos em operação diária. Os usuários aprovaram cem por cento: "Maravilha, chegava em casa todo dia com dor de cabeça e o ônibus elétrico nem faz barulho" - disse a senhora entrevistada. A autonomia é de 250 quilômetros. Dá para circular 18 horas por dia e recarregar na tomada para voltar ao transportar, na manhã seguinte.

Acabou nisso. Nunca mais ouvi falar na renovação da frota iniciada com elétricos na gestão do prefeito Clodoaldo Gazzetta, um confesso ambientalista.

Leio na mídia que um dos desafios da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), que se realiza em Belém do Pará é justamente a da troca dos ônibus urbanos a diesel, pelos não-poluentes elétricos. Organismos internacionais colocam-se à disposição para financiar com juros modestos e de longo prazo, a substituição dos fumarentos coletivos. Um fundo internacional abriu a disponibilidade com 80 milhões de euros, coisa de 500 milhões de reais. A Bloomberg Philantropics, um dos fundos, trabalha pela mobilidade limpa nas cidades, no curto prazo.