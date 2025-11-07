Santa Cruz do Rio Pardo - Dois homens, que prestavam serviço para a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (6), suspeitos de estuprarem uma mulher nas dependências de um estádio municipal, onde estariam alojados. Nesta sexta-feira (7), eles passaram por audiência de custódia e foram liberados pela Justiça para responderem em liberdade.
Segundo o registro policial, a vítima contou à polícia que conheceu os dois homens em um bar na cidade, na noite de quarta-feira (5), e, a convite de um deles, que estava com a chave do estádio, foi até o local, onde mantiveram relações sexuais consensuais.
Porém, conforme a versão da mulher, o segundo homem teria entrado no vestiário e a forçado a manter relações sexuais com ele também, contra a vontade dela. No dia seguinte, a vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para relatar o fato.
Estupro
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que o caso foi registrado como estupro pela DDM. "A vítima foi encaminhada ao IML para exames de corpo delito e encaminhada à UPA. Os autores foram localizados e autuados em flagrante", disse. O crime segue sob investigação.
Também por meio de nota, a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo informou que os dois homens não têm vínculo empregatício com a administração e que são funcionários de uma empresa terceirizada que venceu licitação para executar serviços de manutenção, limpeza, higienização e instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado em prédios públicos.
"A prefeitura esclarece ainda que está apurando internamente as circunstâncias relativas à permanência desses trabalhadores nas dependências do Estádio Municipal Leônidas Camarinha e adotará as medidas administrativas cabíveis. Será instaurada uma sindicância para apurar a responsabilidade", revelou.