Santa Cruz do Rio Pardo - Dois homens, que prestavam serviço para a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (6), suspeitos de estuprarem uma mulher nas dependências de um estádio municipal, onde estariam alojados. Nesta sexta-feira (7), eles passaram por audiência de custódia e foram liberados pela Justiça para responderem em liberdade.

Segundo o registro policial, a vítima contou à polícia que conheceu os dois homens em um bar na cidade, na noite de quarta-feira (5), e, a convite de um deles, que estava com a chave do estádio, foi até o local, onde mantiveram relações sexuais consensuais.

Porém, conforme a versão da mulher, o segundo homem teria entrado no vestiário e a forçado a manter relações sexuais com ele também, contra a vontade dela. No dia seguinte, a vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para relatar o fato.

