Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), realiza neste sábado (8) o Mutirão do Cidadão. O atendimento acontece na própria secretaria, na rua Coronel Joaquim Gabriel, nº 11, Centro, das 8h às 13h. Além da Sedecon, a ação conta com a parceria das secretarias de Cultura, Saúde, Segurança Pública e do Centro Municipal de Formação Profissional, e com apoio da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Acilpa).

Neste dia, serão oferecidos diversos serviços à população, como regularização de documentos e cadastros, emissão de informações, orientação profissional, além de cuidados com a saúde e o bem-estar. O evento também contará com palestras, oficinas, inscrições para cursos, análise de crédito e atendimento especializado para pessoas com deficiência.

"Sabemos que muitas demandas do dia a dia exigem tempo e deslocamento. Por isso, através da Sedecon, reunimos diferentes secretarias e setores para facilitar o acesso à saúde, oportunidades de emprego, benefícios sociais e matrícula escolar, além de palestras e oficinas que promovem informação e orientação", explica o prefeito André Paccola Sasso.