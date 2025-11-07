Em uma noite mais que especial, os integrantes da Camerata e alunos do curso de violão do Núcleo de Música do Sesi Bauru se apresentarão no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves” no dia 18 de novembro, às 19h30. O show “Rock: Sua trajetória dentro do cenário nacional” passeará por faixas que marcaram o gênero entre a década de 1960 e os anos 2000. A reserva de ingressos é gratuita no portal Meu Sesi.
O repertório selecionado pelos músicos contempla faixas assinadas por grandes nomes, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rita Lee, Secos e Molhados, Raul Seixas, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr, Ira e CPM 22, entre outros. A apresentação é instrumental de cordas dedilhadas e friccionadas, com um momento de canto em sua composição.
Durante o espetáculo, com duração prevista de 60 minutos, mais de 50 instrumentistas subirão ao palco para fazer interpretações e os alunos de violões das turmas Avançado e de Prática em Conjunto acompanharão a última música da noite. Além disso, haverá um mestre de cerimônias, que contextualizará a mudança de décadas ao longo da performance, criando um universo imersivo para a experiência cultural.
Ingressos
Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para reserva no portal Meu Sesi. Crianças com 03 anos ou mais também precisam apresentar ingresso no dia da apresentação.
O show terá início às 19h30 e os ingressos são limitados. No dia do evento, o público deve levar o QR Code gerado no ato da reserva de forma digital ou impressa. O Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves” fica localizado na quadra 8 da Avenida Nações Unidas, no centro de Bauru.
Sobre o Núcleo de Música do Sesi-SP
Desde 2013, os Núcleos de Música do SESI-SP oferecem cursos gratuitos de iniciação em instrumentos de Cordas Friccionadas (Violino, Viola de Arco, Violoncelo e Contrabaixo Acústico) e Cordas Dedilhadas (Violão e Ukulele). As aulas são aplicadas em alguns Centro de Atividades (CATs) das unidades do Sesi-SP ou em outros espaços a partir de parcerias.
Os cursos são livres, sem caráter profissionalizante, com público-alvo a partir de sete anos de idade, divididos de acordo com as vagas por turma e níveis. A iniciativa do SESI-SP contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno e na formação de um cidadão mais ativo em seu contexto social. Atualmente, o Núcleo de Música atua em mais de 20 unidades, com cordas friccionadas, cordas dedilhadas e canto coral.
O sucesso das aulas culminou na criação das Cameratas de cordas Sesi-SP, em 2023, em cinco cidades. O foco das atividades é o trabalho do repertório, desenvolvimento de referenciais estéticos e aplicação de conhecimento desenvolvido nas aulas coletivas e individuais