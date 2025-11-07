Em uma noite mais que especial, os integrantes da Camerata e alunos do curso de violão do Núcleo de Música do Sesi Bauru se apresentarão no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves” no dia 18 de novembro, às 19h30. O show “Rock: Sua trajetória dentro do cenário nacional” passeará por faixas que marcaram o gênero entre a década de 1960 e os anos 2000. A reserva de ingressos é gratuita no portal Meu Sesi.

O repertório selecionado pelos músicos contempla faixas assinadas por grandes nomes, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rita Lee, Secos e Molhados, Raul Seixas, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr, Ira e CPM 22, entre outros. A apresentação é instrumental de cordas dedilhadas e friccionadas, com um momento de canto em sua composição.

Durante o espetáculo, com duração prevista de 60 minutos, mais de 50 instrumentistas subirão ao palco para fazer interpretações e os alunos de violões das turmas Avançado e de Prática em Conjunto acompanharão a última música da noite. Além disso, haverá um mestre de cerimônias, que contextualizará a mudança de décadas ao longo da performance, criando um universo imersivo para a experiência cultural.