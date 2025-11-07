Filho do lendário criador do afrobeat, Fela Kuti, o cantor nigeriano Seun Kuti chega ao Sesc Bauru acompanhado da banda Egypt 80 que tocava com seu pai. O show

acontece em 12 de novembro, quarta-feira, 20h, no Ginásio da Unidade. Os ingressos estão disponíveis para compra.

Em turnê de seu mais recente álbum “Heavier Yet”, produzido pelo músico Lenny Kravitz e pelo engenheiro original de Fela Kuti, Sodi Marciszewer, Seun Kuti traz uma

experiência sonora que redefine os limites da música contemporânea, enquanto se mantem fiel às raízes do afrobeat, ritmo que mescla jazz, funk, highlife e percussões tradicionais africanas.

Com letras que reverberam o espírito de resistência, resiliência e revolução, Seun Kuti atesta seu compromisso inabalável de usar a música como ferramenta para mudança social e empoderamento, perpetuando o legado de seu pai ao mesmo tempo em que traça seu próprio caminho no cenário musical internacional. Reconhecido por suas apresentações explosivas em palcos e festivais ao redor do mundo — e com uma indicação ao Grammy em seu currículo —, Seun Kuti consolida-se como uma das vozes mais autênticas e influentes da nova geração do afrobeat.