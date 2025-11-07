07 de novembro de 2025
Grátis para crianças de até 12 anos, o espetáculo “O Mundo na Cabeça” tem início às 16h30 do dia 08/11, no Sesc Bauru, localizado na Av. Aureliano Cardia, 6-71
O Teatro do Sesc Bauru será palco de uma discussão importante envolvendo crianças e adultos neste sábado (08), por meio do espetáculo “O Mundo na Cabeça”, apresentada pelo grupo de teatro Corpo Negro.

A atração tem início às 16h30, com entrada gratuita para crianças até 12 anos.

O Mundo na Cabeça
Data: 08 de novembro| Sábado, às 16h30
Classificação indicativa: Livre

Por meio do diálogo ativo, os atores e atrizes do Grupo Corpo Negro, ora representam personagens fictícios inspirados na literatura infantil contemporânea, ora representam a si mesmos, retomando lembranças de sua infância e do impacto do racismo estrutural vivenciado diariamente em ambiente escolar.

Com técnicas de bricolagem, o espetáculo constrói a narrativa musical a partir da interatividade com as crianças e aborda temas como diversidade cultural, respeito às diferenças, valorização da cultura africana, autoestima e empoderamento.

Por meio de músicas, danças e performances, "O Mundo na Cabeça" oferece um momento de entretenimento, aprendizado e reflexão para crianças e adultos, celebrando a importância da imaginação, da inclusão e do resgate das memórias afetivas da infância.

Reserva de ingressos na pagina do sesc bauru: https://www.sescsp.org.br/programacao/o-mundo-na-cabeca-4/
Ou nas redes sociais do grupo: @grupocorponegro no instagram

