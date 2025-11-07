O Teatro do Sesc Bauru será palco de uma discussão importante envolvendo crianças e adultos neste sábado (08), por meio do espetáculo “O Mundo na Cabeça”, apresentada pelo grupo de teatro Corpo Negro.

A atração tem início às 16h30, com entrada gratuita para crianças até 12 anos.

O Mundo na Cabeça

Data: 08 de novembro| Sábado, às 16h30

Classificação indicativa: Livre