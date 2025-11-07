O Centro de Dança Giracorpo realiza, neste sábado (8), a abertura do 27º Festival de Dança, no Teatro do Colégio Chaminade, com duas sessões: às 18h30 e às 20h30. O evento reúne bailarinos de 2 a 50 anos e apresenta montagens que passam pelos principais estilos da escola, como jazz, dança contemporânea, sapateado, street dance, neoclássico e ballet clássico.

A primeira sessão, às 18h30, é dedicada ao espetáculo "Branca de Neve", com a participação de turmas do ballet infantil ao 5º grau. A montagem traz releituras criativas do clássico da Disney, incluindo anões sapateadores e um príncipe das danças urbanas. Já às 20h30, o palco recebe "Brasilidades", produção que homenageia a cultura nacional por meio da dança, da música e da poesia. A apresentação reúne referências que vão de Cartola a Milton Nascimento, de "Brasileirinho" a "Brasil", de Cora Coralina a Drummond, em cenas que celebram a arte e a diversidade do país.

O festival contará ainda com coreografias dos dois núcleos de competição da Giracorpo, que, ao longo de 2025, representaram a escola em festivais nacionais. A direção geral é de Lucia Lobato, com direção artística e coreográfica de Merene Lobato, além dos professores e coreógrafos Julio Zaicoski, Julia Navas, Tati Pompei, Kevin Medeiros e Jefferson Cassemiro. O XXVII Festival de Dança Giracorpo terá continuidade nos dias 21 de novembro, no Teatro Municipal de Bauru, e 6 de dezembro, novamente no Colégio Chaminade. Informações sobre ingressos pelo telefone (14) 99793-2064.