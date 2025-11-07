Com mais de 780 mil seguidores no Instagram e conhecido pelo projeto “Acoustic Sessions”, Dino Fonseca se apresenta em Bauru neste sábado (8), no Garden Eventos, com o show “Back to the 80s”. A turnê traz um repertório de hits do rock e pop dos anos 80, reunindo nostalgia, energia e interação com o público.

Na nova turnê, o músico traz ao palco uma seleção de hits dos anos 80, garantindo nostalgia e diversão para fãs de todas as idades. O evento reforça o sucesso de Dino Fonseca em unir qualidade musical e interação com o público, em performances marcantes que celebram a era de ouro do rock. A produção do evento é assinada pela Mescla Eventos.

Os ingressos para o show “Dino Fonseca – Back to the 80s” estão disponíveis em diferentes categorias: o Bistrô Ouro custa R$ 1.200, o Bistrô Prata R$ 1.000 e o Bistrô Bronze R$ 800. Para quem prefere opções individuais, o VIP está à venda por R$ 100, enquanto o Camarote OPEN, que inclui cerveja, refrigerante e água, sai por R$ 160.