07 de novembro de 2025
SHOW

Dino Fonseca traz os clássicos dos anos 80 ao Garden Eventos

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Dino Fonseca durante uma de suas apresentações em Bauru
Dino Fonseca durante uma de suas apresentações em Bauru

Com mais de 780 mil seguidores no Instagram e conhecido pelo projeto “Acoustic Sessions”, Dino Fonseca se apresenta em Bauru neste sábado (8), no Garden Eventos, com o show “Back to the 80s”. A turnê traz um repertório de hits do rock e pop dos anos 80, reunindo nostalgia, energia e interação com o público.

Na nova turnê, o músico traz ao palco uma seleção de hits dos anos 80, garantindo nostalgia e diversão para fãs de todas as idades. O evento reforça o sucesso de Dino Fonseca em unir qualidade musical e interação com o público, em performances marcantes que celebram a era de ouro do rock. A produção do evento é assinada pela Mescla Eventos.

Os ingressos para o show “Dino Fonseca – Back to the 80s” estão disponíveis em diferentes categorias: o Bistrô Ouro custa R$ 1.200, o Bistrô Prata R$ 1.000 e o Bistrô Bronze R$ 800. Para quem prefere opções individuais, o VIP está à venda por R$ 100, enquanto o Camarote OPEN, que inclui cerveja, refrigerante e água, sai por R$ 160.

As entradas podem ser adquiridas online pelo site www.fastingressos.com.br, ou em pontos de venda espalhados pela cidade, incluindo Ótica Braga (Rua Bandeirantes, 9-02), Ótica Braga Select (Rua Rio Branco, 22-64), Flipper Lanches (Rua Henrique Savi, 12-40), Madalu (Rua Araújo Leite, 37-75), Bluefit (Av. Getúlio Vargas, 19-116), McDonald’s da Comendador (Av. Comendador José da Silva Martha, 1-71), Colégio IBEM (Rua Floriano Peixoto, 835) e Escritório Mescla Eventos (Av. Getúlio Vargas, 16-06).

Serviço:

Local: Garden Eventos – Rua Quatro, 425

Data: 8 de novembro, com abertura dos portões às 20h

Contato: (14) 99897-9736

