Um grave acidente envolvendo dois carros e uma motoneta deixou quatro pessoas feridas na noite desta quinta-feira (6), na Estrada Vicinal José Maria Verdini, entre Jaú (a 47 quilômetros de Bauru) e o distrito de Potunduva. A ocorrência aconteceu em trecho próximo à linha férrea.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Volkswagen Quantum e um Chevrolet Celta colidiram frontalmente. Na sequência, o condutor de uma Honda Biz também se envolveu no acidente.

O motorista do Quantum, os dois ocupantes do Celta e o condutor da Biz foram socorridos por viaturas do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Jaú.