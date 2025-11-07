07 de novembro de 2025
TRÂNSITO

Acidente grave em estrada deixa quatro feridos na região

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução redes sociais
Quantum, o Celta e a Biz
Quantum, o Celta e a Biz

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma motoneta deixou quatro pessoas feridas na noite desta quinta-feira (6), na Estrada Vicinal José Maria Verdini, entre Jaú (a 47 quilômetros de Bauru) e o distrito de Potunduva. A ocorrência aconteceu em trecho próximo à linha férrea.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Volkswagen Quantum e um Chevrolet Celta colidiram frontalmente. Na sequência, o condutor de uma Honda Biz também se envolveu no acidente.

O motorista do Quantum, os dois ocupantes do Celta e o condutor da Biz foram socorridos por viaturas do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Jaú.

