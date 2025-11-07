A prefeita Suéllen Rosim (PSD) participa, na manhã desta sexta-feira (7), de uma solenidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações (Sedecon) para assinar um protocolo de intenções referente à contratação de um empréstimo de R$ 109 milhões junto à Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo. Os recursos serão destinados a obras de pavimentação e drenagem no Distrito Industrial 4 e em um trecho da avenida Água do Sobrado, próximo à Alfredo Maia.

Para que o financiamento seja efetivado, o projeto precisará ser aprovado pela Câmara Municipal. Na tarde de quinta-feira (6), a prefeita, o secretário de Governo, Renato Purini, e o secretário de Fazenda, Everson Demarchi, se reuniram com alguns vereadores para apresentar a proposta e buscar apoio para sua tramitação no Legislativo.

A Desenvolve SP oferece carência de três anos para o início dos pagamentos. Porém, segundo a administração municipal, a intenção é começar a amortização em um ano e quitar o valor em até seis anos. Documentos já foram enviados ao Estado para análise e aprovação do crédito, conforme apurado pela reportagem.