Falar sobre profissões do futuro é falar do presente. Elas surgem todos os dias, acompanhando o ritmo do mercado, que muda em tempo real. O trabalho deixou de ser previsível e estável. Hoje ele é dinâmico e conectado à tecnologia, à Inteligência Artificial (IA) e, sobretudo, à capacidade humana de se adaptar e aprender sempre.

Por muitos anos, as universidades foram pensadas para formar profissionais para estruturas rígidas. Ocorre que, nas últimas décadas, o mundo mudou e as empresas também. E, impulsionados pela velocidade da tecnologia digital e da internet, seguem em constante transformação. Nesse sentido, a educação precisa acompanhar essas mudanças, sob o risco de ficar para trás.

É que não basta ter um diploma: é preciso resolver problemas reais, interpretar números, tomar decisões baseadas em dados e, sobretudo, aprender continuamente.