Agudos - A Justiça de Agudos (13 quilômetros de Bauru) rejeitou, nesta quinta-feira (6), pedido de liminar em mandado de segurança impetrado pelo vereador Auro Octaviani (MDB) e manteve seu afastamento do cargo, aprovado pela Comissão de Ética da Câmara Municipal na segunda-feira (3) por sete votos a seis.

Na decisão, a juíza Beatriz Tavares Camargo pontua que, "apesar da documentação apresentada pelo impetrante, ainda não constam nos autos as informações oficiais da autoridade impetrada", no caso o presidente do Legislativo, e que a "manifestação é imprescindível para o exame mais seguro do pleito".

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Auro foi afastado do cargo por 60 dias após a Comissão de Ética da Câmara analisar e dar prosseguimento a uma denúncia contra o parlamentar. Na ocasião, ele antecipou que iria recorrer alegando que não teve direito de contraditório. "É uma perseguição sem tamanho aqui”, disse.