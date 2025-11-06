Lençóis Paulista - Três homens foram presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira (6), durante operação conjunta das forças de segurança no Núcleo Habitacional João Zillo, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após um drone apontar movimentação típica de comércio de drogas nas imediações de uma praça. Com eles, foram apreendidos pinos com cocaína e dinheiro.

De acordo com o registro policial, monitoramento aéreo realizado pela Polícia Civil indicou que os suspeitos entravam e saíam de uma residência e também de um carro estacionado na região e entregavam objetos a pessoas que passavam pelo local, recebendo algo em troca, em uma ação típica da venda de entorpecentes.

Com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), os três homens, de 33, 44 e 45 anos, foram abordados e, com eles, foram encontrados R$ 90,00. Em uma mochila dentro do veículo, as equipes localizaram 12 pinos com cocaína. Os suspeitos, dois com passagem por tráfico, foram autuados por tráfico e associação para o tráfico e ficaram à disposição da Justiça.