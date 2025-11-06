São Manuel - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (6), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), após ser flagrado por policiais civis em campana escondendo drogas em uma caixa de inspeção de água.

Segundo o registro policial, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de São Manuel monitoravam o local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viram o suspeito colocar uma sacola na caixa de inspeção e se afastar.

Com apoio da Polícia Militar (PM), ele foi abordado e, no local, os policiais encontraram uma sacola contendo 20 pinos com cocaína e duas pedras de crack. Na ação, também foram apreendidos R$ 298,00. O homem foi autuado por tráfico e ficou à disposição da Justiça.