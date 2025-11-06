A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (9), a partir das 15h, a quarta e última edição do Projeto Vitória Rock 2025, com entrada gratuita. O palco do anfiteatro do Parque Vitória Régia receberá as bandas Blues Power, AudioHertz, Vibora.X, Elephant King, Overhead e Cavalo Morto. As atrações foram selecionadas pelo edital "Cultura em Ação", da Secretaria de Cultura.
O Vitória Rock, que teve recorde de inscrições neste ano, se consolidou como um dos principais encontros do cenário musical independente de Bauru, valorizando o talento local e proporcionando ao público experiências culturais de qualidade em espaço público. O projeto reafirma o compromisso do município em incentivar a produção artística e fortalecer a cena musical da cidade, promovendo integração, diversidade e acesso à cultura para todos.
BLUES POWER
A primeira apresentação, às 15h, será com a banda Blues Power, que traz fortes influências de lendas como B.B. King, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Freddie King, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore e Celso Blues Boy. O grupo apresenta um repertório que transita entre clássicos do blues e interpretações marcantes, com tradição, autenticidade, energia e intensa interação com o público. A banda é formada por Rafael Bighetti no vocal e guitarra, Michel Magalhães na bateria e Rubens Camargo no baixo.
AUDIOHERTZ
Depois, às 16h, a banda AudioHertz sobe ao palco com um show de rock autoral que mescla grunge, rock alternativo e hard rock. Com forte presença no interior paulista, o grupo oferece uma performance vibrante e envolvente, marcada pela conexão com o público. A banda é formada por Leandro Bessi no vocal e guitarra, Guilherme Grana no vocal e guitarra, Nilson Trova no baixo e Amarildo Maier na bateria.
VIBORA.X
Na sequência, às 17h, é a vez da Vibora.X, que apresenta um som autoral de Thrash Old School com pitadas de Speed e Death Metal. Além de suas próprias composições, a banda executa covers de grandes nomes do metal nacional e internacional, como Sepultura, Exodus, Venom e Motörhead. A banda conta com Thalão no vocal e baixo, GOP na guitarra e André Zigoto na bateria.
ELEPHANT KING
Em seguida, às 18h, o show será com a Elephant King, trazendo todo o peso e a energia do stoner e do hard rock. Desde 2012, a banda se destaca no cenário musical com vocais marcantes e uma proposta diferenciada dentro do gênero. A banda conta com Leandro Navarro no vocal e guitarra, Guilherme Tercioti no vocal e baixo, Renato Bianchini na guitarra e Henrique Trevisan na bateria.
OVERHEAD
Depois, às 19h, a banda Overhead assume o palco do Vitória Régia com um repertório autoral. Com álbuns de destaque como ‘Ressaca’ e ‘Na Madrugada de Bar em Bar’, o grupo apresenta uma sonoridade que mistura Hard Rock e Country. A banda é formada por André Moreno no vocal e guitarra, Bruno Biondo na guitarra, Ivo Ferreira no baixo e Jean Ricardo na bateria.
CAVALO MORTO
Encerrando a programação, às 20h, a tradicional banda bauruense Cavalo Morto traz os clássicos do hard rock e do heavy metal, com interpretações de grandes nomes como Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Deep Purple, Ozzy Osbourne e Pantera. A banda conta com Alan Breslau no vocal, Diego Beaujean na bateria, Rubinho Oliveira na guitarra e Edinho Oliveira no baixo.
Serviço
Vitória Rock
Data – 09/11 (domingo), a partir das 15h
Local – Anfiteatro do Parque Vitória Régia
Entrada gratuita
Classificação livre