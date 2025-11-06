06 de novembro de 2025
TRÂNSITO

Frente de carro é destruída após acidente em cruzamento de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fox prata e o Cobalt preto
Fox prata e o Cobalt preto

Um acidente envolvendo dois automóveis, um Volkswagen Fox prata e um Chevrolet Cobalt preto, travou o trânsito e chamou a atenção de pedestres e motoristas por volta das 9h desta quinta-feira (6), no movimentado cruzamento das ruas Antônio Alves com Antônio Garcia, no Altos da Cidade, em Bauru. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb esteve no local para auxiliar no fluxo de veículos.

Conforme o JCNET apurou, por motivos ainda a serem esclarecidos, o choque aconteceu quando o Fox prata seguia pela Antônio Alves e o Cobalt atravessava a rua Antônio Garcia. Por sorte, apesar do estado de destruição do Cobalt, nenhum dos motoristas se feriu. Um boletim de ocorrência de acidente de trânsito ainda será registrado.

