Um acidente envolvendo dois automóveis, um Volkswagen Fox prata e um Chevrolet Cobalt preto, travou o trânsito e chamou a atenção de pedestres e motoristas por volta das 9h desta quinta-feira (6), no movimentado cruzamento das ruas Antônio Alves com Antônio Garcia, no Altos da Cidade, em Bauru. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb esteve no local para auxiliar no fluxo de veículos.

Conforme o JCNET apurou, por motivos ainda a serem esclarecidos, o choque aconteceu quando o Fox prata seguia pela Antônio Alves e o Cobalt atravessava a rua Antônio Garcia. Por sorte, apesar do estado de destruição do Cobalt, nenhum dos motoristas se feriu. Um boletim de ocorrência de acidente de trânsito ainda será registrado.