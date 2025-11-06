A Pinacoteca de Bauru realiza nesta sexta-feira (7), às 20h, a abertura da exposição ‘Ensaio Sobre a Beleza’, do artista visual José Antônio Garbino. A exposição inédita no município reúne peças que compõe acervos de diversos colecionadores e obras inéditas do artista. A exposição vai ficar disponível ao público deste sábado (8) até o dia 7 de janeiro de 2026, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, que fica na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.

Nesta exposição, o artista apresenta uma retrospectiva de obras produzidas ao longo de sua carreira, muitas vezes com caráter burlesco. Por meio de sua arte, nos revela que não somos regentes de nossos desejos, mas sim regidos por eles. Obras assim, despudoradas, livres e, muitas vezes, irônicas, são capazes de nos causar inquietação e convidar à reflexão.

Segundo o curador da exposição, Túlio Stafuzza, "o forte apelo das imagens figurativas pintadas por J. A. Garbino faz com que passe quase desapercebido as qualidades técnicas de seu trabalho enquanto pintor. É precisa a paleta do artista. Cores vivas emergem das profundidades das sombras. Através dessas minuciosas escolhas estéticas, o artista promove um balanço único entre a densidade e o humor [...] e se fale do riso como uma ferramenta amarga e reveladora", cita. A Pinacoteca é mantida pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.