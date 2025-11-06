A Pinacoteca de Bauru realiza nesta sexta-feira (7), às 20h, a abertura da exposição ‘Ensaio Sobre a Beleza’, do artista visual José Antônio Garbino. A exposição inédita no município reúne peças que compõe acervos de diversos colecionadores e obras inéditas do artista. A exposição vai ficar disponível ao público deste sábado (8) até o dia 7 de janeiro de 2026, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, que fica na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.
Nesta exposição, o artista apresenta uma retrospectiva de obras produzidas ao longo de sua carreira, muitas vezes com caráter burlesco. Por meio de sua arte, nos revela que não somos regentes de nossos desejos, mas sim regidos por eles. Obras assim, despudoradas, livres e, muitas vezes, irônicas, são capazes de nos causar inquietação e convidar à reflexão.
Segundo o curador da exposição, Túlio Stafuzza, "o forte apelo das imagens figurativas pintadas por J. A. Garbino faz com que passe quase desapercebido as qualidades técnicas de seu trabalho enquanto pintor. É precisa a paleta do artista. Cores vivas emergem das profundidades das sombras. Através dessas minuciosas escolhas estéticas, o artista promove um balanço único entre a densidade e o humor [...] e se fale do riso como uma ferramenta amarga e reveladora", cita. A Pinacoteca é mantida pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.
SOBRE O ARTISTA
José Garbino além de pintor é ensaísta, cronista, poeta e médico. Sua ampla gama de interesses o define como um sujeito incansável na busca pela compreensão do ser humano. Suas obras estão nos mais variados acervos de instituições e colecionadores.
SOBRE O CURADOR
Túlio Stafuzza nasceu em abril de 1988, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Possui bacharelado pela UFSCar (2010) e licenciatura em Filosofia e pós-graduação em Gestão Cultural pelo Senac (2017). Poeta, lançou alguns livros pela editora Urutau, ‘Livro dos Pássaros’ (2018) e ‘Quanto de mim é uma nuvem’ (2024), ‘Verde violeta’ (2025), além de coassinar o livro ‘Kena’, lançado pela editora Rima (2020). Atualmente, trabalha também com produção e curadoria de exposições na área de artes visuais, tendo realizado diversas exposições ao longo dos últimos anos.
SERVIÇO:
Exposição ‘Ensaio Sobre a Beleza’, de José Antônio Garbino
Abertura – 07/11 (6ª feira), às 20h
Período da exposição – De 08/11/2025 a 07/01/2026, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h
Local – Casa Ponce Paz – Rua Antônio Alves, 9-10 – Centro
Entrada gratuita
Classificação – Acima de 14 anos - Pessoas abaixo dessa idade devem estar acompanhadas pelos pais
Agendamento de grupos – pinacotecamunicipaldebauru@gmail.com