A política fiscal frouxa tem sido um tema de debate entre os agentes econômicos nos últimos anos. A política fiscal refere-se a política tributária e a política de gastos. Considera-se a política “frouxa” é quando os gastos públicos superaram o nível de arrecadação tributária. A lógica é estimular a economia. Embora essa abordagem possa parecer atraente em curto prazo, ela pode ter consequências negativas graves em longo prazo.

Quando um governo adota uma política fiscal frouxa, ele está essencialmente injetando mais dinheiro na economia, o que pode levar a um aumento da demanda agregada. Isso, por sua vez, pode estimular a produção e o emprego, pelo menos inicialmente. No entanto, se a política fiscal não for acompanhada de medidas de controle da inflação, o aumento da demanda pode levar a pressões inflacionárias.

É aqui que entra a política monetária. Para controlar a inflação, os bancos centrais podem aumentar as taxas de juros, tornando o crédito mais caro e reduzindo a demanda agregada. No entanto, essa medida pode ter efeitos colaterais negativos, como reduzir o crescimento econômico e aumentar o desemprego.