Políticos deveriam ser filósofos — afirmara Aristóteles em sua obra “Política”. Sejamos realistas. Fiquemos com a literatura. Que sejam, pelo menos, literatos! Conhecedores da literatura! (Isso já seria uma esperança para a valorização das Secretarias de Cultura de uma cidade, diga-se de passagem).

Eça de Queiroz! Fiquemos com ele! “O Primo Basílio” (1878) e seu personagem, Conselheiro Acácio. Esse sabia das coisas! - “As consequências vêm sempre depois", dizia em tom sentencial e profético!

Essa máxima ressoa hoje com a perene atualidade de qualquer clássico da literatura, ganhando particular intensidade no cenário que se apresenta à política em uma cidade.