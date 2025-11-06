Nós, mortais, devemos procurar o entendimento do que se trata de fato a IA. Não é algo Divino a ponto de resolver sozinha todos os nossos problemas e muito menos Satânica que também sozinha irá nos destruir. Podemos considerar como uma evolução técnica do conhecimento, irreversível, sem volta e seu uso provocará grandes modificações do modo de vida, sem retorno pois o conhecimento não volta atrás.

Como sempre, o grande problema será não o conhecimento intrínseco, mas a forma e a destinação para os quais ele é canalizado. Tomemos por base o domínio da energia atômica que resolve em grande parte da geração de energia, porém também é destinada às armas nucleares de efeito catastrófico.

Assim a IA, criada pelo homem à sua imagem e semelhança (somos mestres neste tipo de criação), por se tratar se uma mudança de conhecimento exponencial, seus resultados, os benefícios ou malefícios que proporcionarão ao próprio criador, dependerão pela forma como será direcionada em sua fase de maior desenvolvimento.