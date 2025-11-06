Nós, mortais, devemos procurar o entendimento do que se trata de fato a IA. Não é algo Divino a ponto de resolver sozinha todos os nossos problemas e muito menos Satânica que também sozinha irá nos destruir. Podemos considerar como uma evolução técnica do conhecimento, irreversível, sem volta e seu uso provocará grandes modificações do modo de vida, sem retorno pois o conhecimento não volta atrás.
Como sempre, o grande problema será não o conhecimento intrínseco, mas a forma e a destinação para os quais ele é canalizado. Tomemos por base o domínio da energia atômica que resolve em grande parte da geração de energia, porém também é destinada às armas nucleares de efeito catastrófico.
Assim a IA, criada pelo homem à sua imagem e semelhança (somos mestres neste tipo de criação), por se tratar se uma mudança de conhecimento exponencial, seus resultados, os benefícios ou malefícios que proporcionarão ao próprio criador, dependerão pela forma como será direcionada em sua fase de maior desenvolvimento.
Um mudança radical que está em curso, é que praticamente todo o conhecimento disponível da humanidade acumulado até os dias atuais, estão sendo armazenados em gigantescos banco de dados. O tamanho de armazenamento em bytes e o esforço de acesso a estas informações são de tal monta, que já é preocupante e debatido e grande de consumo de energia elétrica para tais operações.
Mas aí que entram as dúvidas futuras quanto à divindade ou demonialidade de todo processo, sempre lembrando das fases intermediárias entre os opostos: É a justamente a criação e intervenção de nós humanos e da forma / direção que serão feitas o armazenamento e acesso.
Quais são elas:
Como estão sendo montados e os conteúdos dos bancos de dados? Qual o sistema lógico implantado e como pode ser modificado. Como estão sendo feitos os algoritmos e a como será feita a sua manutenção. Quem fará a estrutura do armazenamento e a do acesso às informações. E outras dúvidas que ainda não temos e sequer imaginamos existir.
Esta intervenção necessária humana é mais instável que a própria existência da IA.
O clamor do grande ecologista José Pedro Naisser à Oracle AI World pode se perder ao vento, pois mais uma vez um conhecimento concentrado pode ser utilizado para atender interesses de grupos específicos e conflitantes, o que é uma das características de nós humanos.