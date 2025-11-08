A concorrência pelo esgotamento sanitário e drenagem de Bauru expõe um retrato raro nas concessões: grandes operadoras nacionais fora por falta de atestados, empreiteiras regionais sem histórico em concessão buscando um salto para operações de grande porte e parceiras atuando em lados opostos do mesmo certame.

O Consórcio Sanear Bauru, formado por Arvek Técnica e Construções Ltda (líder), Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda e Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda, reúne empresas com lastro em obras viárias e manutenção, mas sem experiência na operação de concessões de esgotamento sanitário, segundo apurou o JCNET.

“O ponto sensível é a relação da líder, Arvek, com uma concorrente direta no edital: a DP Barros”, afirma um analista ouvido pelo JCNET. Desde 2015, Arvek e DP Barros mantêm o Consórcio DP Barros/Arvek, responsável por obras de infraestrutura urbana para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo registrou irregularidades no processo TC/000617/2012, relativo ao Contrato 018/CPL/SP-AF/2011 executado na Subprefeitura de Aricanduva, apontando subcontratações não autorizadas, pagamentos indevidos e participação irregular da autora do projeto básico na execução. O caso foi arquivado por prescrição em 2023, mas as falhas ficaram documentadas.