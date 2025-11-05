As entidades assistenciais e organizações sociais conveniadas com a Prefeitura de Bauru lançaram um alerta sobre o risco de colapso dos serviços prestados à população, em razão do desequilíbrio financeiro agravado por novos encargos trabalhistas. O tema foi debatido em reunião pública realizada na manhã desta quarta-feira (5), na Câmara Municipal, por iniciativa da Comissão de Educação e Assistência Social, presidida pelo vereador André Maldonado (PP).

O encontro reuniu representantes do terceiro setor, vereadores e integrantes do governo municipal, incluindo o chefe de Gabinete da prefeita, Leonardo Marcari, e os secretários municipais de Administração, Cristiano Zamboni; da Fazenda, Éverton Demarchi; e de Assistência Social, Lúcia Rosim.

Segundo o presidente da Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps), William Menezes, a situação financeira das instituições se tornou crítica após a nova Convenção Coletiva de Trabalho do Terceiro Setor, que ampliou benefícios aos trabalhadores — como reajuste salarial, vale-refeição e aumento no vale-alimentação.