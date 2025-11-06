Entidades sociais gritam 1

As entidades sociais que mantêm convênios de prestação de serviços com a Prefeitura de Bauru estão apreensivas com sua saúde orçamentária. Uma reunião pública na manhã desta quarta-feira (5), presidida pelo vereador André Maldonado (PP), evidenciou isso. O presidente da Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps), William Menezes, afirmou que os repasses públicos ao setor já são insuficientes há décadas, e os reajustes acabam não cobrindo todas as despesas para viabilizar os serviços prestados.

Menezes citou, inclusive, que muitas entidades que refizeram seus planos financeiros neste semestre verificaram que os repasses não serão suficientes nem para cobrir gastos de pessoa - o cálculo é que o déficit médio ficará em 22%. “E aí, haja almoços, jantares e eventos para cobrir isso”, lamentou o presidente da entidade.

Segundo William Menezes, muitas instituições terão problemas na execução dos serviços essenciais que são prestados caso não consigam cobrir o déficit ou ter uma repactuação dos repasses públicos, que já foi pleiteada. O caso foi levado à Prefeitura, mas ainda não se chegou a uma solução. Ele cobrou urgência quanto a isso, afinal, “a verdade é: não vai ter recurso”, disse.