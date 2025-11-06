Entidades sociais gritam 1
As entidades sociais que mantêm convênios de prestação de serviços com a Prefeitura de Bauru estão apreensivas com sua saúde orçamentária. Uma reunião pública na manhã desta quarta-feira (5), presidida pelo vereador André Maldonado (PP), evidenciou isso. O presidente da Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps), William Menezes, afirmou que os repasses públicos ao setor já são insuficientes há décadas, e os reajustes acabam não cobrindo todas as despesas para viabilizar os serviços prestados.
Entidades sociais gritam 2
Menezes citou, inclusive, que muitas entidades que refizeram seus planos financeiros neste semestre verificaram que os repasses não serão suficientes nem para cobrir gastos de pessoa - o cálculo é que o déficit médio ficará em 22%. “E aí, haja almoços, jantares e eventos para cobrir isso”, lamentou o presidente da entidade.
‘Não vai ter recurso...’
Segundo William Menezes, muitas instituições terão problemas na execução dos serviços essenciais que são prestados caso não consigam cobrir o déficit ou ter uma repactuação dos repasses públicos, que já foi pleiteada. O caso foi levado à Prefeitura, mas ainda não se chegou a uma solução. Ele cobrou urgência quanto a isso, afinal, “a verdade é: não vai ter recurso”, disse.
Posição do Gabinete
O chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari, garantiu que a angústia e as demandas das entidades serão levadas ao conhecimento da prefeita, assim como o resultado do levantamento que está sendo feito pela Secretaria de Finanças. Nesse caso, o Poder Executivo solicitou que as instituições que ainda não entregaram seus dados (como folha de pagamento desde agosto, quantidade de funcionários etc.) para a realização do estudo, que façam isso até o final dessa semana.
Secretária Lúcia Rosim
Já a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, reconheceu as limitações orçamentárias e afirmou que o município busca alternativas. “Infelizmente, o orçamento nunca é suficiente para chegar a todos os lugares. Estamos trabalhando com a Secretaria da Fazenda e com o Ministério Público para encontrar soluções”, disse ela.
Condema e o lixo 1
O Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) está envolvido na discussão da proposta de concessão da coleta de lixo em Bauru. Ricardo Crepaldi, presidente do órgão, nos informa que durante a última reunião, a secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan, apresentou uma visão do que deverá ser implantado, mas a proposta detalhada só será encaminhada ao Conselho no final do mês de novembro.
Comdema e o lixo 2
É bem provável que o Conselho tenha acesso ao detalhamento antes, porque há outros setores, como a Câmara Municipal, que pede mais informações e explicações desde o primeiro momento. Crepaldi afirma que, entre outros aspectos, precisa ser apontado o que será feito com o material coletada nas ruas, atualmente enterrado em Piratininga (Estre Ambiental).