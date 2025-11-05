05 de novembro de 2025
EM AREALVA

Polícia Civil flagra celulares usados em apostas do Jogo do Bicho

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Celulares contendo aplicativo utilizado nas apostas ilegais e apontamentos referentes ao Jogo do Bicho
Celulares contendo aplicativo utilizado nas apostas ilegais e apontamentos referentes ao Jogo do Bicho

Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (5), dois aparelhos celulares usados na realização de apostas do Jogo do Bicho, além de anotações referentes à prática ilegal. Três comerciantes, proprietários de bares na cidade, responderão pela contravenção penal.

Segundo boletim de ocorrência (BO), investigações realizadas por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva indicaram que três comerciantes - dois da mesma família - estariam envolvidos com a exploração do Jogo do Bicho no município.

Nesta quarta-feira, durante o cumprimento de mandados judiciais de busca, os policiais civis localizaram com os investigados celulares contendo um aplicativo utilizado nas apostas ilegais, além de apontamentos referentes ao jogo. Os materiais foram apreendidos para realização de perícia.

De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, responsável pelas investigações, embora a prática dos jogos de azar possa parecer inofensiva, acaba financiando o crime organizado e comprometendo também parte da renda mensal sobretudo de aposentados, que recebem salários baixos.

