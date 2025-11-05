Jaú - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em parceria com a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru), fará, nesta quinta-feira (6), um feirão de emprego com 500 vagas para a população do município. A ação será realizada no Centro de Exposições Sebastião Camargo, das 9h às 16h, durante o Circuito de Inovação e Empreendedorismo de Jaú (CIEJ).

Ao todo, o feirão, batizado de "Circuito do Emprego", conta com oportunidades em 58 cargos de oito setores diferentes, com destaque para o comércio varejista/supermercado, indústria e setor automotivo. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12 mil e interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer com documento de identidade (RG/CPF), carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

Oportunidades diárias

Para além das vagas oferecidas no Feirão, o PAT de Jaú disponibiliza diariamente dezenas de oportunidades para quem deseja ingressar ou retornar para o mercado de trabalho. Para se candidatar, os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital) na unidade, na rua 13 de Maio, 347, Centro.

Serviço