Botucatu - Um porteiro de 27 anos, lutador de jiu-jitsu, reagiu a uma tentativa de roubo, na noite desta terça-feira (4), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e chegou a dominar um dos homens. Porém, o segundo passou a lhe agredir para ajudar o comparsa e a dupla acabou fugindo sem levar nada. A vítima foi encontrada ferida e desorientada na rua por uma médica. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi levada pelo Samu ao Pronto-Socorro (PS), onde permaneceu internada em observação. Os suspeitos foram localizados por um policial civil e presos em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o porteiro foi encontrado caído pela médica, com lesões na cabeça, por volta das 20h30, no cruzamento das ruas Luiz Tomazine e Manoel Álvaro Guimarães, na Vila São Lúcio. Na sequência, ela comunicou o seu namorado, policial civil. Mesmo desorientada, a vítima contou que dois homens haviam tentado roubar seu aparelho celular mediante agressões físicas, e que havia reagido.

O porteiro disse que chegou a conter um dos agressores, mas que ele acabou escapando com a ajuda do comparsa, que o agrediu e o segurou. Ainda de acordo com ele, os dois desistiram do roubo e fugiram sem levar nada. Com base em informações passadas pela vítima, o policial civil localizou os suspeitos em frente a um bar na avenida Vital Brasil. Um deles tinha escoriações pelo corpo e tentou reagir, mas foi contido.