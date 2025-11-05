A reforma tributária criou dois impostos sobre consumo: o IBS (cobrado em âmbito estadual e municipal) e a CBS (cobrança federal). Eles vão substituir tributos antigos de forma gradual, ao longo de alguns anos. Para quem é MEI (Microempreendedor Individual), a regra geral é manter a rotina simplificada: pagamento mensal unificado, poucas obrigações e foco no negócio, sem precisar calcular IBS e CBS como fazem empresas maiores.

Na prática, o dia a dia do MEI deve continuar parecido. O pagamento mensal continuará sendo um valor único, que já reúne os tributos devidos para a atividade. Com o avanço da transição para IBS e CBS, esse valor pode ser ajustado para refletir a nova estrutura, mas a ideia é preservar a simplicidade. A emissão de notas fiscais também segue, podendo passar por pequenas mudanças de layout e códigos para funcionar com os novos impostos. Essas mudanças são técnicas e devem ser absorvidas pelos sistemas de nota, sem aumentar a complexidade para o microempreendedor.

Mesmo com esse cenário estável, vale ficar atento a três frentes. Primeiro, possíveis revisões no valor mensal pago, conforme as regras forem detalhadas. Segundo, atualizações nas notas fiscais, que podem exigir pequenos ajustes nos sistemas usados pelo MEI. Terceiro, a regulamentação ainda em construção: leis e normas complementares vão explicar o passo a passo da transição e podem trazer ajustes pontuais.