Impugnações 1

Mais uma suspensão (ainda que temporária) de uma grande licitação em Bauru, mais tempo de espera por soluções e melhorias. Assim tem sido a vida pública municipal nas últimas semanas. Desta vez o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação na cidade. A licitação para o término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a drenagem urbana já estava e segue suspensa.

Impugnações 2

Conforme o JCNET publicou na noite desta terça-feira (4), a decisão de suspender temporariamente o certame, proferida pelo conselheiro Dimas Ramalho, atende a uma representação de Emerson Sousa Rocha, que apontou supostas irregularidades no edital e na condução do certame.

Representação

Na representação encaminhada ao Tribunal, o denunciante questionou as inabilitações de três licitantes — Consórcio Bauru Energia, Consórcio Concip Bauru e a empresa FM Rodrigues & Cia Ltda. Segundo ele, as decisões da comissão de licitação reduziram a competitividade, deixando apenas uma proposta habilitada para a fase seguinte, que foi a do consórcio Luz do Brasil.