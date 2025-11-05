Impugnações 1
Mais uma suspensão (ainda que temporária) de uma grande licitação em Bauru, mais tempo de espera por soluções e melhorias. Assim tem sido a vida pública municipal nas últimas semanas. Desta vez o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação na cidade. A licitação para o término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a drenagem urbana já estava e segue suspensa.
Impugnações 2
Conforme o JCNET publicou na noite desta terça-feira (4), a decisão de suspender temporariamente o certame, proferida pelo conselheiro Dimas Ramalho, atende a uma representação de Emerson Sousa Rocha, que apontou supostas irregularidades no edital e na condução do certame.
Representação
Na representação encaminhada ao Tribunal, o denunciante questionou as inabilitações de três licitantes — Consórcio Bauru Energia, Consórcio Concip Bauru e a empresa FM Rodrigues & Cia Ltda. Segundo ele, as decisões da comissão de licitação reduziram a competitividade, deixando apenas uma proposta habilitada para a fase seguinte, que foi a do consórcio Luz do Brasil.
Temperatura alta
O vereador Julio Cesar (PP), um dos mais leais ao governo do atual, cobrou mais agilidade por reparos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim América, onde há uma janela quebrada, assim como para a troca de fiação, de modo que seja possível a instalação de ares-condicionados, já que, diariamente, os servidores literalmente suam a camisa.
Frente Parlamentar
A vereadora Estela Almagro foi convidada pela Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Senado para tratar, nesta terça-feira, da retomada da malha ferroviária Oeste. Na sessão de segunda passada, a parlamentar agradeceu o Poder Executivo pela audiência da última sexta, nominando o titular da Sedecon, Jurandir Posca, assim como várias entidades da cidade.
Mudança de data
A reunião dos funcionários da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) com a vereadora Estela Almagro (PT), que seria nesta terça-feira, às 17h30, no pátio da Diretoria de Limpeza Pública, na rua Manoel Duque, quarteirão 1, mudou para quinta-feira (6), nos mesmos horário e local. O motivo: a viagem da parlamentar a Brasília.