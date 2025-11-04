Itapuí - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (4), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), após furtar uma motocicleta e ferramentas de um projeto social da cidade. O suspeito, identificado como R.J.C., foi capturado por policiais civis quando tentava se esconder em cima de uma árvore, no bairro Padre Arlindo José.

De acordo com relato da Polícia Militar (PM), durante a tarde, o homem havia sido visto trafegando com uma motocicleta sem placa pela rua Santo Antônio, nas proximidades de um posto de combustível.

Ao perceber que seria abordado, ele fugiu e abandonou o veículo no estacionamento de uma empresa, deixando no local uma sacola com fios elétricos e ferramentas furtadas de uma instituição que atende dependentes químicos.