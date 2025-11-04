Pederneiras - Nesta terça-feira (4), com a presença de autoridades locais e de executivos da MRS e de empresas parceiras, a companhia, que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, lançou a pedra fundamental da MRS Hidrovias em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A iniciativa prevê, além de um investimento total de R$ 1,5 bilhão ao longo dos próximos anos, que inclui a construção de terminal multimodal na cidade, a geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos durante a fase de obras no município.

De acordo com a MRS, a nova frente operacional tem como objetivo levar a excelência em logística da ferrovia para as águas e marca a ampliação de sua atuação no mercado multimodal. A iniciativa mira o crescimento do volume transportado de Carga Geral por meio da oferta de soluções multimodais integradas, sustentáveis e eficientes, conectando o Centro-Oeste à ferrovia em Pederneiras, e aproximando a produção agrícola brasileira dos portos e do mundo.

O projeto, segundo a companhia, contempla aquisição e operação de comboios formados por empurradores e barcaças, além das locomotivas e vagões alocados ao projeto, entre outros investimentos de suporte. Nele, também estão previstos a construção de um Terminal Hidro Rodoviário em São Simão/GO e um Terminal Multimodal em Pederneiras (preparado para movimentar cargas via hidrovia, ferrovia e rodovia).