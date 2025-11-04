Pederneiras - Nesta terça-feira (4), com a presença de autoridades locais e de executivos da MRS e de empresas parceiras, a companhia, que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, lançou a pedra fundamental da MRS Hidrovias em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A iniciativa prevê, além de um investimento total de R$ 1,5 bilhão ao longo dos próximos anos, que inclui a construção de terminal multimodal na cidade, a geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos durante a fase de obras no município.
De acordo com a MRS, a nova frente operacional tem como objetivo levar a excelência em logística da ferrovia para as águas e marca a ampliação de sua atuação no mercado multimodal. A iniciativa mira o crescimento do volume transportado de Carga Geral por meio da oferta de soluções multimodais integradas, sustentáveis e eficientes, conectando o Centro-Oeste à ferrovia em Pederneiras, e aproximando a produção agrícola brasileira dos portos e do mundo.
O projeto, segundo a companhia, contempla aquisição e operação de comboios formados por empurradores e barcaças, além das locomotivas e vagões alocados ao projeto, entre outros investimentos de suporte. Nele, também estão previstos a construção de um Terminal Hidro Rodoviário em São Simão/GO e um Terminal Multimodal em Pederneiras (preparado para movimentar cargas via hidrovia, ferrovia e rodovia).
"Essa nova operação, agora sob gestão da MRS, é associada à Hidrovia Tietê-Paraná e potencializa uma rota estratégica para o país no que diz respeito ao escoamento de grãos para exportação: soja, farelo de soja, milho, celulose, entre outros produtos, provenientes do interior do país (Goiás, Mato Grosso do Sul, entre outras possíveis regiões)", explica, por meio de nota. "A operação multimodal combina a robustez ferroviária de 30 anos da MRS com a eficiência da navegação no interior do país, fortalecendo a competitividade do agronegócio brasileiro e reduzindo o Custo Brasil".
Ganhos ambientais
A MRS revela que a solução multimodal permitirá uma redução de até 71% nas emissões de CO? por tonelada transportada, em comparação ao modal rodoviário. Os terminais terão capacidade inicial para movimentar 2,3 milhões de toneladas por ano, com potencial de expansão de capacidade para 4 milhões de toneladas por ano.
"O empreendimento contará com equipamentos de alta performance operacional, incluindo píeres de carga e descarga, armazéns, silos, sistemas de carregamento e descarga de barcaças, caminhões e vagões, novas linhas férreas interligadas à malha ferroviária e comboios formados por empurradores e barcaças", ressalta na nota.
Além disso, o terminal goiano, em São Simão, adquirido recentemente pela MRS, passará por adequações estruturais e operacionais para melhor integração ao modal hidroviário, garantindo maior eficiência no transbordo e na formação dos comboios. A previsão é que os dois novos terminais hidroviários iniciem suas operações no primeiro trimestre de 2027.
Integração logística e desenvolvimento regional
De acordo com a companhia, o corredor São Simão/GO - Pederneiras/SP amplia a conectividade logística entre o interior do Brasil e o Porto de Santos. "Além dos ganhos de produtividade, redução de custos e desenvolvimento econômico das regiões atendidas, o projeto deve gerar cerca de 3.700 empregos diretos e indiretos, apenas durante a fase de obras, e 1.200 empregos diretos e indiretos perenes na fase de operação, totalizando 4.900 novas oportunidades de trabalho naquela região do país", diz.
A MRS também prevê o uso de sistemas automatizados de controle, monitoramento ambiental e supervisão remota das operações, reforçando a segurança, tecnologia e a confiabilidade. "Mais do que apenas ampliar nossa capacidade de transporte, estamos contribuindo para a eficiência da logística nacional", afirma Guilherme Segalla de Mello, presidente da MRS Logística.
"Abrimos fronteiras para levar a excelência da MRS para outros modais de transporte, integrando o Brasil por estradas, trilhos e águas, permitindo que nossos clientes usufruam do melhor que os 3 modais têm a oferecer por meio de um único fornecedor logístico: a MRS. Esta é a primeira fase do projeto, mas já temos planos de expansão em análise".