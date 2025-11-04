Dúvidas e cautela

O sentimento geral na Câmara Municipal de Bauru nesta segunda-feira (3), durante a sessão semanal, foi de dúvida e muita cautela em relação ao projeto de lei (PL) que chegou à Casa e propõe a concessão da coleta de lixo através de uma parceria público privada (PPP). Detalhe: nem mesmo os líderes da bancada de situação ousaram fazer uma defesa categórica do projeto. Preferem esperar.

Assunto indigesto

O assunto criação de tarifa nunca é bem digerido no Legislativo, mesmo onde o Executivo tem ampla e obediente maioria. Certo que a tarifa é uma obrigação determinada em lei federal, através do Novo Marco Legal do Saneamento. Porém, há formas e formas de se discutir e decidir sobre isso. É possível, por exemplo, cobrar a tarifa, mas não repassar o serviço à iniciativa privada, fortalecendo algum ente público, que no caso seria a Emdurb.

“Querer privatizar tudo...”

Em sua fala na Tribuna da Câmara nesta segunda, o vereador Junior Lokadora (Podemos) disse que ‘o povo está acordando para os problemas da cidade’. Ele criticou o fato de a atual gestão ‘querer privatizar tudo’, citando exemplos como saúde, esgoto, água e lixo.