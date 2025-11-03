03 de novembro de 2025
'DIREÇÃO SEGURA'

Operação em São Manuel aplica 35 multas por recusa ao bafômetro

Por Lilian Grasiela | da Redação
Polícia Civil/Divulgação
A ação ocorreu na sexta-feira (31) e reuniu equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Civil e Polícia Militar (PM)

São Manuel - Operação Direção Segura Integrada realizada neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), resultou na aplicação de 35 multas por recusa à realização do teste de etilômetro (bafômetro).

A ação ocorreu na sexta-feira (31) e reuniu equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Civil e Polícia Militar (PM).

O objetivo é garantir a segurança de todos os usuários da via e autuar os infratores de trânsito que fizeram o uso de bebida alcoólica.

Segundo a polícia, foram feitos 533 testes do etilômetro e aplicadas 35 multas a condutores que não quiseram soprar o aparelho.

Além disso, cinco veículos foram apreendidos por falta de habilitação e outros cinco por ausência do licenciamento obrigatório.

