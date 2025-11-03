São Manuel - Operação Direção Segura Integrada realizada neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), resultou na aplicação de 35 multas por recusa à realização do teste de etilômetro (bafômetro).

A ação ocorreu na sexta-feira (31) e reuniu equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Civil e Polícia Militar (PM).

O objetivo é garantir a segurança de todos os usuários da via e autuar os infratores de trânsito que fizeram o uso de bebida alcoólica.