JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
EM JAÚ

Homem achado morto é identificado e Polícia Civil busca suspeitos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Central da Notícia/Reprodução
Corpo foi encontrado na manhã deste domingo (2), em uma área de mata nas imediações da avenida José Antônio Franceschi, na região da Fazenda Paraíso
Corpo foi encontrado na manhã deste domingo (2), em uma área de mata nas imediações da avenida José Antônio Franceschi, na região da Fazenda Paraíso

Jaú - A Polícia Civil identificou o homem que foi encontrado morto, com sinais de violência, na manhã deste domingo (2), em uma área de mata nas imediações da avenida José Antônio Franceschi, região da Fazenda Paraíso, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Agora, o trabalho de investigação, sob o comando da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), se concentra no esclarecimento da autoria do crime.

Segundo o registro policial, a vítima tinha 43 anos, possuía familiares em Bariri, mas vivia atualmente em situação de rua em Jaú. O corpo foi encontrado por populares, por volta das 10h40, caído em meio a uma plantação baixa, despido, e com lesões no rosto e nas mãos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e comunicou a Polícia Civil, que requisitou perícia para o local. Na sequência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para realização de exames visando à identificação da vítima e das circunstâncias do óbito.

