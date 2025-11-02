O prejuízo médio das vítimas de golpes digitais chegou a R$ 2.540 em 2025, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, segundo a terceira edição da pesquisa Golpes com Pix, realizada pela empresa de inteligência antifraude Silverguard.

O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (27), mostra que idosos são os mais afetados (30,8% dos casos). Pessoas com 60 anos ou mais perdem, em média, R$ 4.820 -cinco vezes o valor correspondente aos jovens de 18 a 24 anos, que têm prejuízo médio de R$ 964.

O golpe mais comum entre esse público continua sendo o do pedido de dinheiro, no qual criminosos se passam por filhos ou familiares em aplicativos de mensagem, geralmente com número e foto clonados. Esse tipo de fraude responde por 21% dos casos entre idosos.